В Раменском округе состоялся 53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских в Раменском округе собрал около трехсот участников, невзирая на дождливую погоду. Соревнования прошли в территориальном управлении «Чулковское», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортсмены приняли участие в забегах разных дистанций, показывая свою выносливость и стремление к победе. Атлеты продемонстрировали свои лучшие спортивные качества — начиная от самых маленьких участников «Спутник — забега», учеников 1-3 классов Чулковской СОШ 20, заканчивая любителями спорта и профессионалами, которые приняли участие в забеге на 6 км.
Каждый участник смог проявить себя за счёт эстафеты школьных команд, забегов учащихся общеобразовательных и спортивных школ, а также трейла «Тропой Знаменских» на 10 км.
Порядка 300 человек поддержали традицию увековечения памяти двух замечательных людей — Серафима и Георгия Знаменских. После мероприятия все желающие могли отведать горячую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне, для восстановления сил после утомительных забегов.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Так, 53-й кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских стал ярким спортивным событием, которое объединило любителей бега различного уровня под одним небом и вдохновило всех на новые спортивные достижения.
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Каждый участник смог проявить себя за счёт эстафеты школьных команд, забегов учащихся общеобразовательных и спортивных школ, а также трейла «Тропой Знаменских» на 10 км.
Порядка 300 человек поддержали традицию увековечения памяти двух замечательных людей — Серафима и Георгия Знаменских. После мероприятия все желающие могли отведать горячую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне, для восстановления сил после утомительных забегов.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Так, 53-й кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских стал ярким спортивным событием, которое объединило любителей бега различного уровня под одним небом и вдохновило всех на новые спортивные достижения.
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Алина Юрчак