Россиянам назвали места в самолете, которые будут предоставлять родителям с детьми с весны

27 февраля 2026, 04:34

РИА Новости: С 1 марта россиянам с детьми станут давать соседние места в ряду самолета

Фото: iStock/LENblR

С 1 марта российские авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам с детьми до 12 лет соседние места в одном ряду. Это следует из изменений в Федеральные авиационные правила, передает РИА Новости.





В новой редакции уточняется, что места родителей и маленьких детей должны находиться непосредственно рядом, не разделённые проходом. Если таких мест недостаточно, допускается размещение в одном ряду с проходом между креслами, либо на соседнем ряду — родитель сидит непосредственно впереди или позади ребёнка.



Услуга предоставляется бесплатно. В случае путешествия с несколькими сопровождающими взрослые сами выбирают, кому достанется место рядом с ребёнком.





«Если пассажиры с детьми покупают билеты после начала регистрации на рейс и на момент их регистрации свободных соседних мест нет, авиакомпания должна предоставить им иные свободные места также без дополнительной платы», — говорится в материале.