В СПЧ назвали один радикальный метод борьбы с хулиганами в школе
Школам следует дать право отчислять учеников, если те не смогли исправить неудовлетворительную оценку за поведение. Об этом по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Как пишет ТАСС, он отметил, что таких учащихся немного, однако их поведение заметно влияет на атмосферу в коллективе и отношение к учителям и педагогическому сообществу. Фадеев также подчеркнул, что сейчас обсуждается, насколько глубоко оценка поведения должна встраиваться в воспитательный процесс.
Одни предлагают учитывать ее при поступлении в вузы, другие выступают против. При этом глава СПЧ считает, что прежде всего такие оценки должны работать как инструмент защиты учителя.
Минпросвещения РФ, в свою очередь, планирует ввести оценку за поведение для всех школьников с 1 по 11 класс с 1 сентября 2026 года. Сейчас же эта система проходит апробацию. Оценки за поведение выставляют ученикам с первого по восьмой класс в 89 школах семи пилотных регионов. Каждая школа выбрала одну из трех предложенных моделей оценивания.
Ранее сообщалось, что оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября.
