В СПЧ назвали один радикальный метод борьбы с хулиганами в школе

27 января 2026, 13:54

Фадеев: школы должны иметь возможность отчислять хулиганов за поведение

Школам следует дать право отчислять учеников, если те не смогли исправить неудовлетворительную оценку за поведение. Об этом по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.