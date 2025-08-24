Достижения.рф

В США четверняшка стала матерью пятерняшек

В США женщина, имеющая трех братьев-близнецов, в один день родила пятерых детей
Жительница города Эль-Пасо штата Техас в один день родила пятерых детей — на свет появились три девочки и два мальчика. Об этом сообщает портал ABC 7.



Роды прошли в начале июня путем кесарева сечения на 28-й неделе беременности. Так, 36-летняя Тереза Троя назвала дочерей Кайлой Роуз, Вивианой Лили и Изабеллой Джанной, а сыновей — Джозефом Энтони и Джексоном Томасом. По ее словам, беременность протекала без осложнений, за исключением кровотечения в первом триместре.

Женщина отметила, что такое количестве близнецов в ее семье появляется из-за наследственности, и она сама является четверняшкой с тремя братьями.

