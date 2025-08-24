В США четверняшка стала матерью пятерняшек

24 августа 2025, 16:47

В США женщина, имеющая трех братьев-близнецов, в один день родила пятерых детей

Фото: iStock/oatawa

Жительница города Эль-Пасо штата Техас в один день родила пятерых детей — на свет появились три девочки и два мальчика. Об этом сообщает портал ABC 7.