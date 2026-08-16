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В США короновали самого уродливого в мире пса

NYP: в США шестилетний мопс стал самым уродливым в мире псом
Фото: istockphoto/LexiTheMonster

В американском округе Сонома подвели итоги ежегодного конкурса на самую некрасивую собаку в мире. Победительницей стала шестилетняя мопс по кличке Джинни Лу, сообщает New York Post.



Торжественная церемония коронации прошла 14 августа. Отличительная черта чемпионки — постоянно высунутый язык.

Судьба животного сложилась драматично: четыре года назад мопса спасли с рынка собачьего мяса в Южной Корее. Теперь хозяйка регулярно берёт питомца с собой в школы и хосписы, чтобы на личном примере рассказывать о важности спасения бездомных собак. За победу обладательница титула получила денежный приз в размере пяти тысяч долларов.

Ранее бездомная собака прокусила голову школьнице в Удмуртии. ​Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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