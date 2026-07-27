Трусливая собака пожертвовала собой, чтобы спасти ребенка от волка

27 июля 2026, 11:28

В Италии домашняя собака ценой жизни спасла мальчика от волка

Фото: iStock/twildlife

Домашняя собака ценой своей жизни спасла ребенка от волка в Италии. Об этом сообщает издание Need To Know.





Все произошло в деревне Орбиччано в области Тоскана. В тот день Томмазо и Паула готовили барбекю возле дома. Их маленький сын отправился в сад, чтобы поиграть с собакой по кличке Дестени. В этот момент из леса выскочил 70-килограммовый волк и попытался напасть на мальчика. Питомец, который был примерно в три раза легче хищника, бросился защищать ребенка.



Паула услышала визг, выбежала на улицу и увидела, что волк вцепился в горло собаке и потащил ее в лес. Супруги последовали за хищником и нашли Дестени бездыханной у ручья, когда стемнело. На следующее утро от питомца остались только голова, лапа и хвост.



Томмазо рассказал, что они приютили Дестени семь лет назад после того, как кто-то выбросил ее в пакете. По его словам, она всегда была трусливой, но в тот момент проявила бесстрашие. Местные экологи сообщили, что в Тоскане обитает около тысячи волков, которые в последнее время все чаще появляются близ жилых домов.