Жительница Читы выжила после пяти клинических смертей

24 июня 2026, 07:22

Читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь после пяти остановок сердца

Фото: iStock/Alexey Koza

Врачи краевой клинической больницы в Чите спасли 51-летнюю пациентку, которая перенесла пять остановок сердца. Об этом сообщили в канале «Забайкальский край» на платформе MAX.





Женщина поступила в больницу после инфаркта в крайне тяжёлом состоянии, за её жизнь боролись несколько дней. Кардиологи применили микротоковую терапию для нормализации сердечного ритма, а также перевели пациентку на ИВЛ и подключили аппараты для поддержания давления.



