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Жительница Читы выжила после пяти клинических смертей

Читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь после пяти остановок сердца
Фото: iStock/Alexey Koza

Врачи краевой клинической больницы в Чите спасли 51-летнюю пациентку, которая перенесла пять остановок сердца. Об этом сообщили в канале «Забайкальский край» на платформе MAX.



Женщина поступила в больницу после инфаркта в крайне тяжёлом состоянии, за её жизнь боролись несколько дней. Кардиологи применили микротоковую терапию для нормализации сердечного ритма, а также перевели пациентку на ИВЛ и подключили аппараты для поддержания давления.

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Специалисты установили стент для восстановления кровотока, но сердце продолжало останавливаться. Тогда врачи подключили пациентку к устройству, которое временно взяло на себя работу сердца и лёгких, чтобы дать органам возможность восстановиться. Уже через шесть часов состояние женщины начало улучшаться.

Сейчас пациентку выписали, она чувствует себя хорошо. Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил в своем канале на платформе MAX профессионализм медиков, сумевших спасти чужую жизнь в столь сложной ситуации.

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Мария Моисеева

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