Жительница Читы выжила после пяти клинических смертей
Читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь после пяти остановок сердца
Врачи краевой клинической больницы в Чите спасли 51-летнюю пациентку, которая перенесла пять остановок сердца. Об этом сообщили в канале «Забайкальский край» на платформе MAX.
Женщина поступила в больницу после инфаркта в крайне тяжёлом состоянии, за её жизнь боролись несколько дней. Кардиологи применили микротоковую терапию для нормализации сердечного ритма, а также перевели пациентку на ИВЛ и подключили аппараты для поддержания давления.
Кардиолог назвала самую полезную для сердца рыбу
Специалисты установили стент для восстановления кровотока, но сердце продолжало останавливаться. Тогда врачи подключили пациентку к устройству, которое временно взяло на себя работу сердца и лёгких, чтобы дать органам возможность восстановиться. Уже через шесть часов состояние женщины начало улучшаться.
Сейчас пациентку выписали, она чувствует себя хорошо. Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил в своем канале на платформе MAX профессионализм медиков, сумевших спасти чужую жизнь в столь сложной ситуации.
Ранее «Радио 1» передавало, что численность пчелиных семей в России за последние два десятилетия сократилась более чем вдвое — с десяти до четырех миллионов. Эксперты уже называют такое положение вещей началом экологической катастрофы. Подробнее читайте в нашем материале.