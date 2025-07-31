В США родился мальчик из 30-летнего эмбриона
26 июля 2025 года в США на свет появился мальчик, зачатый из эмбриона, который хранился в жидком азоте с 1994 года, — этот случай установил новый мировой рекорд в истории репродуктивных технологий и стал возможен благодаря программе «усыновления эмбрионов».
Эмбрион был создан в 1994 году для Линды Арчерд в рамках ЭКО — тогда один из четырёх эмбрионов позволил ей родить дочь, а остальные были криоконсервированы. Спустя 30 лет их «усыновили» Линдси и Тим Пирс из Огайо, семь лет безуспешно боровшиеся с бесплодием.
Главной сложностью стала устаревшая технология заморозки 90-х: медленная криоконсервация рисковала повредить биоматериал ледяными кристаллами. Для разморозки потребовались редкие протоколы и ручное вскрытие капсул в жидком азоте.
Успех операции подтвердил: даже эмбрионы, сохранённые по старым методикам, остаются жизнеспособными десятилетиями благодаря стабильным условиям хранилищ (−196°C).
Мальчика назвали Таддеус Дэниел Пирс — генетически он является братом первой дочери Арчерд, которой сегодня 31 год и у неё уже есть 10-летний ребёнок.
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