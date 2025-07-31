В США родился мальчик из 30-летнего эмбриона

31 июля 2025, 04:32

Эмбрион 1994 года успешно имплантирован семье Пирс — установлен мировой рекорд длительности криоконсервации

Фото: Istock/Marija Stepanovic

26 июля 2025 года в США на свет появился мальчик, зачатый из эмбриона, который хранился в жидком азоте с 1994 года, — этот случай установил новый мировой рекорд в истории репродуктивных технологий и стал возможен благодаря программе «усыновления эмбрионов».