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В США сообщили о распаде российского спутника «Ресурс-П»

Военные в США заявили о распаде российского спутника «Ресурс-П» на орбите Земли
27 июня 2024, 23:17
Фото: istock / Nastco

Фото: istock / Nastco

Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня. Космическое командование ВС США (SPACECOM) в соцсети X сообщило, что обломки не представляют угрозы.
Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на запрос информагентства РБК, сообщили, что аппарат был выведен из эксплуатации 2 года назад. Других деталей инцидента ни одна сторона не назвала.

Происшествия с разрушением спутников на орбите случились неоднократно. Так, в августе 2023 года старый советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.



Ранее сообщалось, что жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
Еноты из зоопарка Санкт-Петербурге показали, чем заняться в жару
27 июня 2024, 22:54

Фото: Istockphoto / sandipruel

Еноты Ленинградского зоопарка Фунтик и Молли продемонстрировали, чем занять себя в жару. В Санкт-Петербурге стоит летний зной. Сотрудники зоосада рассказали, как себя чувствуют его обитатели.
«Для енотов подготовили новые интересные игрушки. Это бутылки с водой, в которых плавают разные вкусности. В одной бутылке – креветки, в другой – черешня и абрикосы. Животные оценили эту идею. Им понравились не только угощения, но и возможность залить в вольере пол водой», – сообщает «Петербургский дневник».
Сотрудники зоопарка написали в своём телеграм-канале, что полностью понимают своих подопечных.

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Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты
27 июня 2024, 22:21

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.
Такое пояснение дала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
«Цены на авиабилеты неуклонно растут, и в этом нет ничего удивительного. Закон рынка - чем выше спрос, тем выше цены. Плюс происходит постепенное сокращение авиапарка, плюс растет инфляция. В итоге мы видим рост цен», – пояснила эксперт RuNews24.ru.
При этом она отказалась прогнозировать, на сколько ещё могут вырасти.
«Такой прогноз – это как пальцем в небо. Рост будет, но угадать величину невозможно. Есть огромное количество факторов, в том числе связанных с действиями государства. Влияния этих факторов спрогнозировать не всегда удаётся», – заключила Федюкович.
По данным Ассоциации туроператоров России, с начала года цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 20%. Также в ведомстве сообщили, что за последнюю неделю, с 11 по 17 июня, стоимость авиабилетов поднялась на 3,7%.

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Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину
27 июня 2024, 22:09

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Многие принимают за мигрантов коренные народы России. Между тем подход к миграционному законодательству должен быть ясным.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так он отреагировал на критику законов миграции со стороны главы СКР Александра Бастрыкина.
«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, про кого конкретно идет речь, отвечают: про кавказцев. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать», – сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
По мнению парламентария, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру. Они готовы к тяжелым физическим нагрузкам. При этом, как отметил Синельщиков, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей России намного выше, чем среди мигрантов.

Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. Важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

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#госдума
#мигранты
#закон
#ск рф
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Депутат Останина объяснила, какие вузы смогут повысить стипендии студентам-родителям
27 июня 2024, 21:57

Фото: Istockphoto / gpointstudio

Стипендии в размере МРОТ студентам с детьми дошкольного возраста без проблем смогут выплачивать только вузы, которые финансируются из федерального бюджета.
Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина. Однако, по её словам, идея неплохая, так как подобные выплаты помогут молодым семьям.
«Безусловно, такая материальная поддержка поможет молодым родителям, поэтому я поддерживаю эту инициативу. Но есть одно «но». Речь идёт о том, что поддержка будет только тем вузам, которые финансируются из федерального бюджета, – пояснила Останина в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придётся самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. Это может привести к росту цен на обучение.

Инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников выдвинуло Минобрнауки. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».

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Юрист Русяев объяснил, как наказать соседа за собачий лай
27 июня 2024, 21:50

Фото: Istockphoto / Kerkez

Непрекращающийся лай собаки соседей подпадает под действие федерального закона о тишине. Этот закон предусматривает единое время тишины с 23 до 7 часов, рассказал юрист Илья Русяев.
«Чтобы привлечь соседей к ответственности за шум, нужно собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума», – пояснил Русяев в разговоре с NEWS.ru.
При наличии достаточных доказательств гражданин может сразу обратиться в полицию, отметил юрист. По его словам, при судебном разбирательстве соседа можно не только привлечь к административной ответственности, но и взыскать с него компенсацию морального вреда.

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#штраф
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Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
27 июня 2024, 21:21

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

Взлом аккаунта в соцсетях, потеря доступа к профилю, почтовому ящику или банковскому счёту может вызвать панику и беспокойство. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.
В первую очередь нужно восстановить доступ к своему аккаунту.
«Если речь идёт о взломе, это означает, что кто-то получил права доступа к вашему аккаунту и просто параллельно с вами имеет доступ или же вовсе «увёл» его. Современные мессенджеры, если у вас будет одновременно открыта сессия с другого устройства или кто-то пытается войти, об этом вас обязательно известят», – пояснил он Общественной Службе Новостей.
Если кто-то вошёл, сессию, как отмечает эксперт, нужно сразу прекратить.
«В таком случае злоумышленник потеряет одновременную связь с вашим аккаунтом. Также нужно немедленно поменять пароль и, если у вас нет двухфакторной аутентификации, она обязательно должна присутствовать. В конечном счете это повышает безопасность», — сказал он.
Сложнее ситуация, когда аккаунт увели «с концами». Злоумышленник уже получил доступ к нему, и пользователю невозможно зайти.
«Если у вас не сохранилось доступа ни с какого устройства, вас просто выбросит со всех ваших сессий, и нужно обращаться к администрации мессенджера. Только вам придётся доказать, что вы это вы, а не злоумышленник, который пытается обмануть службу поддержки», – пояснил Парфентьев.
Среди таких способов, по его словам, – высылка фотографии с паспортом.

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#хакер
#экспертное мнение
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Психолог Дугенцова научила концентрироваться на одном деле, не отвлекаясь
27 июня 2024, 20:55

Фото: Istockphoto / Liubomyr Vorona

Эффективность и качество работы напрямую зависят от умения фокусироваться, между тем иногда это бывает сложно. Психолог Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.
«В первую очередь, необходимо устранить все ненужные факторы, которые могут отвлекать, завершить все предыдущие дела, которые также могут вас отвлечь. Если вы, например, садитесь работать, нужно убрать всё: телефон, переписки в соцсетях. Также надо завершить все предыдущие дела, которые могут вас отвлечь, если вы будете о них думать», – пояснила психолог Общественной Службе Новостей.
Также Дугенцова призвала убрать из окружения все раздражающие и неприятные для органов чувств факторы.
«Дети, кричащие во дворе, сверлящий сосед, супруг в соседней комнате, проводящий рабочий созвон, – всё это нужно устранить. Тогда сконцентрироваться на рабочем процессе будет легче», – заверила психолог.
Мозг нужно постепенно приучать к тому, чтобы концентрироваться на элементарных вещах, заключила она.

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Юрист Георгиева рассказала, за что могут наказать на детской площадке
27 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Быть оштрафованным или даже арестованным можно оказаться за несколько нарушений на детской площадке. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Помимо непристойного вида, ответственность по статье «Мелкое хулиганство» наступает за нецензурную брань. Штраф в этом случае составит от 500 до 1 тыс. рублей. Виновного также могут арестовать на срок до 15 суток», – пояснила Георгиева Москве 24.
Помимо того, в подобных местах запрещено курить и употреблять спиртное.
«За курение придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а за распитие – от 500 до 1,5 тыс. рублей», – предупредила она.
Наказать могут и за появление на детской площадке с собакой без поводка и намордника. Хозяевам придется оплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, юрист посоветовала фиксировать всё на фото и видео, а затем обращаться в полицию. Доказательством могут стать и свидетельские показания.

Ранее на одной из столичных площадок гулявшая с ребёнком женщина заметила двух полуголых мужчин, которые там загорали, и сделала им замечание. Однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил женщину и скрылся.

Полицейские нашли мужчину, составили протокол за мелкое хулиганство, а сам задержанный извинился перед пострадавшей. Чертановский районный суд арестовал мужчину и его товарища на 15 и 10 суток соответственно.

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#мать
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Кинолог Голубев рассказал, каким собакам нельзя на пляж
27 июня 2024, 19:00

Фото: Istockphoto / Daniel Lozano Gonzalez

День, проведённый на пляже, может серьёзно навредить собаке, если хозяин не позаботится о её комфорте. А некоторых питомцев лучше вообще не брать с собой купаться, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Особенно подвержены воздействию солнца собаки без шерсти. Если такого питомца взять на пляж и не позаботиться о коже, он получит ожог. Гладкошёрстные собаки и питомцы с короткой шерстью страдают от воздействия ультрафиолета почти так же, как и человек. На солнце шерсть может выгорать, а из-за активной работы сальных желёз могут начаться проблемы с кожей. У длинношёрстных собак солнце может вызвать сухость и ломкость шерсти», – сказал кинолог в разговоре с «Известиями».
Кроме того, он напомнил, что собак нельзя насильно затаскивать в водоём, чтобы избавить от страха воды. Любое обучение должно быть мягким и постепенным. Помимо этого, Голубев указал, что не на все пляжи разрешён вход с собаками.

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#здоровье
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