В США сообщили о распаде российского спутника «Ресурс-П»

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Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня. Космическое командование ВС США (SPACECOM) в соцсети X сообщило, что обломки не представляют угрозы.
Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на запрос информагентства РБК, сообщили, что аппарат был выведен из эксплуатации 2 года назад. Других деталей инцидента ни одна сторона не назвала.
Происшествия с разрушением спутников на орбите случились неоднократно. Так, в августе 2023 года старый советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.
Ранее сообщалось, что жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Происшествия с разрушением спутников на орбите случились неоднократно. Так, в августе 2023 года старый советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.
Ранее сообщалось, что жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак