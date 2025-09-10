Достижения.рф

В Ставрополье жители попросили помощи в борьбе с цыганами

Фото: iStock/Cylonphoto

В селе Горькая Балка Ставропольского края жители попросили помощи в борьбе с цыганами. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской общины».



Как оказалось, подростки-цыгане кидали палки и камни в соседей, оскорбляли, материли и проклинали их. К тому же дебоширы воровали и устраивали провокации, которые могли привести к ДТП.

На место приехали активисты в сопровождении с участковым и инспектором ПДН. Родители подростков извинились перед местными жителями и пообещали, что такого больше не повторится.

Иван Мусатов

