Достижения.рф

В столичном аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: iStock/eChoreograph (Konstantin Yuganov)

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.



По информации ведомства, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры приняли для обеспечения безопасности.

Росавиация также предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов. Информация о сроках снятия ограничений и причинах их введения не приводится.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737‑800, выполнявший рейс из Сочи, столкнулся с технической неисправностью вскоре после взлета. Выяснилось, что у авиалайнера отказал один из двигателей. Экипаж оперативно доложил о ситуации, и командир принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Лидия Пономарева

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