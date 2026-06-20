В столичном аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры приняли для обеспечения безопасности.
Росавиация также предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов. Информация о сроках снятия ограничений и причинах их введения не приводится.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737‑800, выполнявший рейс из Сочи, столкнулся с технической неисправностью вскоре после взлета. Выяснилось, что у авиалайнера отказал один из двигателей. Экипаж оперативно доложил о ситуации, и командир принял решение вернуться в аэропорт отправления.
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