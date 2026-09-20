В Таиланде ищут родных москвича, впавшего в неадекватное состояние
Волонтеры ищут родных москвича, впавшего в неадекватное состояние в Таиланде
В Таиланде добровольцы разыскивают близких россиянина Олега, который оказался в больнице после неадекватного поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из волонтерских групп Светлану Шерстобоеву.
Она пояснила, что москвич отдыхал со спутницей в отеле на острове Ко Мапхао рядом с Пхукетом. В какой-то момент он внезапно начал ломать мебель и бить стекла в номере. Полиция задержала мужчину, и он продолжил вести себя странно даже в камере временного содержания.
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Тайско-русская переводчица, помогавшая правоохранителям с допросом, видела, как задержанный ногтями отковыривал кафель со стены и ел цементную крошку. Мужчине стало плохо, и его отвезли в больницу.
Волонтеры опубликовали информацию об Олеге в паблике «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях. Сейчас они пытаются найти семью россиянина, чтобы организовать его отправку в РФ. Отдельно стоит вопрос о возмещении ущерба отелю и полицейскому участку, а также о медицинских расходах. Если все оплатить, Олега должны отпустить домой в сопровождении близких или друзей. В противном случае ему может грозить тюрьма, несмотря на нынешнее состояние.