В Таиланде ищут родных москвича, впавшего в неадекватное состояние

20 сентября 2026, 06:50

Волонтеры ищут родных москвича, впавшего в неадекватное состояние в Таиланде

Фото: iStock/saiko3p

В Таиланде добровольцы разыскивают близких россиянина Олега, который оказался в больнице после неадекватного поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из волонтерских групп Светлану Шерстобоеву.





Она пояснила, что москвич отдыхал со спутницей в отеле на острове Ко Мапхао рядом с Пхукетом. В какой-то момент он внезапно начал ломать мебель и бить стекла в номере. Полиция задержала мужчину, и он продолжил вести себя странно даже в камере временного содержания.



