В Талдоме огнеборцы ликвидировали торфяной пожар

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О пожаре в районе деревни Остров сотрудникам ведомства сообщили жители.
Он также добавил, что при возгорании торфа пожар начинает интенсивно распространяться, что угрожает не только природе, но и ближайшим населенным пунктам.
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«Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Но торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Жителям округа следует в обязательном порядке соблюдать правила пожарной безопасности, потому что местность богата торфом», — поделился начальник подразделения Андрей Барков.
Он также добавил, что при возгорании торфа пожар начинает интенсивно распространяться, что угрожает не только природе, но и ближайшим населенным пунктам.
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Мира Полтева