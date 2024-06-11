В Талдомском округе на дорогу упала часть дерева

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Крупная ветка упала на дорогу рядом с деревней Храброво Талдомского городского округа, препятствие с проезжей части убрали сотрудники Хотченского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Прибыв на место, сотрудники Хотченского лесничества при помощи специальных инструментов распилили оказавшуюся на дороге часть дерева и убрали это опасное препятствие.«Накануне происшествия был сильный ветер, из-за чего, возможно, часть дерева и упала на дорогу. Местные жители сообщили о происшествии в Талдомский филиал Мособллеса, лесничие немедленно выехали по вызову», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в лесах Московской области с начала текущего года заблудились 45 человек, всем им удалось благополучно вернуться домой.
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