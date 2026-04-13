В Татарстане реализуют программу помощи семьям погибших при взрыве на НКНХ

13 апреля 2026, 15:10

В Нижнекамске детей погибших на НКНХ сотрудников будут поддерживать до 18 лет

В Нижнекамске запустят долгосрочную программу поддержки детей сотрудников, погибших при происшествии на «Нижнекамскнефтехиме».





Помощь детям будет оказываться до достижения ими совершеннолетия. Об этом на деловом понедельнике заявил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, пишет «Татар-информ». Инициатором программы выступила компания «Сибур».





«Это невосполнимая утрата для всего Нижнекамска. Я еще раз приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших. И город, и предприятие будет рядом с каждой семьей», — подчеркнул Беляев.



