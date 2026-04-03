Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи
Число погибших при пожаре на предприятии в Нижнекамске выросло с трёх до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости.
31 марта в одном из цехов «Нижнекамскнефтехима» прогремел взрыв. Причиной стало воспламенение газовой смеси. Специалисты подтвердили гибель семи человек, поиски ещё пятерых продолжаются.
Поисково-спасательные работы идут непрерывно — к поиску подключились более 200 человек и 20 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы, они работают круглосуточно.
Медики госпитализировали 24 человека. Компания выплатит им по три миллиона рублей и компенсирует расходы на последующую реабилитацию. Семьи погибших получат по десять миллионов рублей. Управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
