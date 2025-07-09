В Татарстане сохранят телефонную связь при режиме беспилотной опасности

Фото: istockphoto / dikushin

Власти Татарстана поручили обеспечить сохранение телефонной связи при объявлении режима беспилотной опасности и ограничениях мобильного интернета. Об этом заявил вице-премьер РТ Шамиль Гафаров на коллегии Минцифры республики.



По его словам, возникают проблемы с мобильной связью, и необходимо разработать решения для обеспечения коммуникации во время чрезвычайных ситуаций. «Татар-информ» отметили, что разработка этих решений потребует значительных финансовых вложений.

Напомним, упавший в Казани дрон оказался новейшим российским «Альтиусом». Ранее мы писали, что последние секунды полета Cessna в Казани сняли на видео. О падении борта сообщили очевидцы.

Виктория Иванченко

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