В Telegram не работает одна функция

Фото: istockphoto/undefined undefined
Функция поиска «людей рядом» не работает в мессенджере Telegram, пишет РИА Новости. Опция помогала быстро обменяться контактами с юзерами поблизости, а также найти новых друзей.
Сейчас при ее использовании идет долгий поиск, но не показываются его результаты. Журналисты РИА Новости уже отправили в компанию запрос по данному поводу.
Ранее французский политик Флориан Филиппо отмечал у себя в соцсетях, что основателю Telegram Павлу Дурову нужно быть бдительным. Депутат считает, что жизни предпринимателя может грозить опасность. Одним из активных пользователей Telegram был президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и боялся утечек, подчеркивал Филиппо.
Читайте также:
В досье Дурова обнаружили «красные штампы»
Маск высказался о блокировке соцсети X в Бразилии
В Женеве ушли от ответа на вопрос про Дурова
Никита Кротов