В Telegram произошел масштабный сбой

10 апреля 2026, 16:57

На сбой в Telegram пожаловались 3,1 тысячи раз за сутки

Фото: istockphoto/Prykhodov

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с перебоями в работе, о чем свидетельствуют данные сервиса Detector404.





За последние сутки поступило более 3,1 тысячи жалоб, а за последний час — порядка 630. Чаще всего на неполадки жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в США и Нидерландах.



Половина пользователей сообщает о некорректной работе мобильного приложения. Кроме того, поступают жалобы на общий сбой и проблемы с уведомлениями.



В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. При этом информацию о полной блокировке мессенджера с 1 апреля в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли. Одной из причин введения ограничений назвали так называемые сервисы «пробива», которые раскрывают личные данные россиян. В РКН отмечают, что еженедельно по требованию ведомства удаляют до ста подобных ботов, однако ситуация кардинально не меняется — взамен появляются новые ресурсы.



Полученные данные злоумышленники активно используют для мошенничества, вымогательства и диверсий. Из-за этого к Telegram не раз обращались с требованием повысить безопасность пользователей, но компания проигнорировала все запросы. Мессенджер отказывается передавать российским силовикам сведения даже о случаях мошенничества и подготовке терактов, хотя предоставляет аналогичную информацию зарубежным спецслужбам.



