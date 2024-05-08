В телецентре Петербурга состоялось открытие «Стены памяти»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Накануне Дня Победы в здании телецентра в Санкт-Петербурге состоялось открытие «Стены памяти».
На Стене размещены портреты родственников – участников Великой Отечественной войны журналистов городских СМИ.
Отмечается, что «Стену памяти» установило издание «Петербургский дневник», а сама акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Отмечается, что «Стену памяти» установило издание «Петербургский дневник», а сама акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
«Наша задача – беречь традиции, сохранять их и приумножать. Подвиг, который совершили наши родственники во время Великой Отечественной войны, поможет нам в наше непростое сегодня время зарядиться духом солидарности и соучастия ко всему, что происходит. С наступающим праздником! С Днем Победы!» – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Мелисса Тимофеева