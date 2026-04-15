В TikTok женщины сравнили разных мужчин с математическими примерами
В TikTok набрал популярность неожиданный тренд: женщины начали сравнивать мужские типажи с математическими примерами и объяснять симпатию через цифры.
Толчок флешмобу дал вирусный ролик, где автор пошутила, что внешность не играет главную роль при выборе партнера. В список фаворитов она включила Джокера, Венома, манекен с галстуком, Леона Кеннеди и равенство «7 × 7 = 49». Клип собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.
После этого пользователи начали выкладывать свои версии. Одни выбирают вымышленных героев. Другие называют реальных парней, символы и предметы, чья привлекательность кажется им необъяснимой. Особую популярность получила «таблица умножения» мужских образов. Число «7 × 7 = 49» многие связывают с харизматичным и ярким красавцем. Пример «5 × 5 = 25» символизирует спортивного, доброго и спокойного. Формулу «9 × 9 = 81» блогеры относят к зрелому мужчине в строгом костюме.
Авторы роликов считают, что интерес к флешмобу подпитывает синестезия. При таком феномене человек соединяет ощущения из разных сфер восприятия. Из-за этого звуки, образы и числа нередко рождают необычные ассоциации.
