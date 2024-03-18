В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека

Фото: Прокуратура Самарской области/Telegram
Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную службу в 05:43 (4:43 по московскому времени) 18 марта.
Пожар, охвативший площадь 40 квадратных метров, был ликвидирован в 10:39 (9:39 по московскому времени) того же дня. В тушении принимали участие 49 человек и 14 единиц техники, в том числе 35 человек и 9 единиц техники от МЧС России.
Прокуратура региона проводит доследственную проверку по факту произошедшего пожара.
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«В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)», — отмечается в сообщении ГУМЧС.
Прокуратура региона проводит доследственную проверку по факту произошедшего пожара.
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Артем Кузьмин