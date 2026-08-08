В трех районах Екатеринбурга нет холодной воды по одной причине

08 августа 2026, 21:18

Мэр Орлов: в 3 районах Екатеринбурга нет холодной воды из-за сломанных фильтров

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В Екатеринбурге из-за аварии на станции водоподготовки приостановили подачу холодной воды в нескольких районах города. Об этом стало известно 8 августа.