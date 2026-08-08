В трех районах Екатеринбурга нет холодной воды по одной причине
В Екатеринбурге из-за аварии на станции водоподготовки приостановили подачу холодной воды в нескольких районах города. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщил в соцсетях глава муниципалитета Алексей Орлов, причиной стали восемь вышедших из строя фильтров, что произошло накануне вследствие низкого качества исходной воды, поступающей с водозабора. В результате без холодного водоснабжения остались Кировский, Орджоникидзевский и Чкаловский районы. Кроме того, частичные ограничения затронули Верх-Исетский, Октябрьский и Ленинский районы.
Мэр отметил, что ко всем лечебным учреждениям города организовали подвоз воды с помощью автоцистерн. Специалисты МУП «Водоканал» вели очистку фильтров всю ночь. По факту инцидента региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
Ранее Щёлковский водоканал получил по инвестпрограмме свыше 70 новых насосов. Подробности в нашем материале.
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