В трёх городских округах Подмосковья выявлены нарушения правил обращения с отходами

1 февраля в народном календаре отмечается Макарьев день, который посвящён святому Макарию. Этот день считается особенным, и с ним связано множество народных примет и традиций. Важно знать, что в этот день нельзя делать, чтобы не притянуть к себе несчастья. Подробности – в материале «Радио 1».