В трёх городских округах Подмосковья выявлены нарушения правил обращения с отходами

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области вместе с представителями полиции и администраций городских округов продолжают выявлять и пресекать нарушения правил обращения с отходами. За прошедшую неделю такие случаи были обнаружены в нескольких муниципалитетах.
В городских округах Солнечногорск и Домодедово обнаружены нелегальные пункты приёма строительных отходов. Полиция задержала четыре самосвала, экскаватор и погрузчик.
Кроме того, в двух населённых пунктах городского округа Люберцы пресекли незаконную утилизацию отходов, включая сжигание. Мероприятия проводились совместно с администрацией округа. Во время проверки вблизи села Верхнее Мячково было демонтировано устройство для сжигания мусора.
Кроме того, в двух населённых пунктах городского округа Люберцы пресекли незаконную утилизацию отходов, включая сжигание. Мероприятия проводились совместно с администрацией округа. Во время проверки вблизи села Верхнее Мячково было демонтировано устройство для сжигания мусора.
Также на прошлой неделе по запросу Министерства экологии эксперты аккредитованных лабораторий оценили размер ущерба, который был причинён почве двумя несанкционированными свалками в Красногорске и Одинцово. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем эта сумма будет предъявлена виновным для возмещения.
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Дайана Хусинова