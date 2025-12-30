В Москве мужчина облил кипятком пассажирку метро
В Москве полиция задержала 38-летнего мужчину, который облил кипятком пассажирку метро. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел на станции «Южная». Мужчина попытался пройти в метро бесплатно, следуя за женщиной, которая оплатила билет. Когда она сделала ему замечание, он облил её содержимым стакана. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
