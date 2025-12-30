Россияне провели почти сутки в аэропорту без сна из-за задержки рейса

30 декабря 2025, 14:35

Пассажиры застряли в Шереметьево на 19 часов из-за задержки рейса до Калининграда

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне провели почти сутки без сна в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.