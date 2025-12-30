Россияне провели почти сутки в аэропорту без сна из-за задержки рейса
Россияне провели почти сутки без сна в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
По его данным, самолет должен был вылететь в Калининград 29 декабря в 15:00, но его отменили из-за непогоды. Пассажирам предложили альтернативный рейс на 22:30 того же дня, однако и он не состоялся.
В итоге люди провели в аэропорту около 19 часов. Только к полудню 30 декабря им наконец предоставили отель. Но и там туристам не удалось отдохнуть, так как по прибытии они узнали, что их номера еще не готовы.
Ранее сообщалось, что полторы сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за рейса, которого «нет».
