Россиянин устроил поножовщину в хостеле из-за того, что ему не дали спать в парадной
Мужчина устроил поножовщину в хостеле Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло ночью 29 декабря на Итальянской улице. Двое постояльцев поссорились из-за того, что один из них спал в парадной. Разбуженному мужчине сделали замечание, в ответ на которое он схватился за нож. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными ранениями.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Известно, что ранее мужчину неоднократно судили.
Читайте также: