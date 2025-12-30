Россиянин устроил поножовщину в хостеле из-за того, что ему не дали спать в парадной

30 декабря 2025, 14:19

В Петербурге пьяный мужчина устроил поножовщину в хостеле из-за замечания

Фото: iStock/zoka74

Мужчина устроил поножовщину в хостеле Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в телеграм-канале.