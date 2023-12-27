В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на выборах президента

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На выборах президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года, дистанционно смогут проголосовать 38 миллионов человек. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, речь идет о трети потенциальных избирателей из 29 регионов России.
Памфилова напомнила, что в предыдущем дистанционном голосовании, которое прежде было организовано в 2020 году, могли принять участие всего несколько тысяч избирателей, тогда как в настоящее время такая возможность появилась почти у 40 миллионов россиян.
Напомним, впервые в России выборы пройдут три дня: 15,16 и 17 марта 2024 года. Ранее дату проведения голосования определил Совет Федерации.
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Памфилова напомнила, что в предыдущем дистанционном голосовании, которое прежде было организовано в 2020 году, могли принять участие всего несколько тысяч избирателей, тогда как в настоящее время такая возможность появилась почти у 40 миллионов россиян.
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Анастасия Крестьянова