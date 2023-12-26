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В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента

Булаев: 33 кандидата намерены участвовать в выборах президента
26 декабря 2023, 12:04
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в беседе с РИА Новости рассказал о числе кандидатов, намеренных участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Он отметил, что в общей сложности о своём намерении заявили 33 кандидата.

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года.


Ранее сообщалось, что съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие выборы президента России. В голосовании приняли участие 192 представителя партии, которые единогласно поддержали нынешнего президента.

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Путин упростил россиянам доступ к управлению мотовездеходной техникой
Путин подписал закон об упрощении доступа к управлению мотовездеходной техникой
26 декабря 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
В пресс-службе Минэкономразвития России рассказали, что для управления снегоходом ранее нужно было удостоверение тракториста-машиниста, которое можно было получить после прохождения курса обучения и сдачи экзаменов.

В настоящее время, согласно закону, к управлению мотовездеходной техникой допускаются водители, имеющие водительские права категории А и В1. При наличии прав категории В, С и D необходимо прохождение обязательного инструктажа перед арендой транспортного средства. При этом запрещается выезд на дороги общего пользования.

В ведомстве подчеркнули, что принятие этого закона позволит расширить возможности развития активного отдыха, а также легализовать бизнес по аренде квадроциклов, снегоходов и иных видов мотовездеходной техники.

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Южная Корея к 15 января расширит экспортные санкции против России
26 декабря 2023, 10:26

Фото: istockphoto/iliris

К 15 января 2024 года Южная Корея распространит экспортные санкции против России ещё на 682 вида товаров. Среди них тяжёлое строительное оборудование, запчасти для авиационной техники, аккумуляторы и станки.
Решение об ужесточении мер экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию было принято министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, сообщает издание dnews. Таким образом, общее количество ограниченных для поставок в Россию видов южнокорейских товаров возрастёт до 1 159. В начале следующего года список пополнит ряд товаров военного назначения.

Сеул ввёл санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Южная Корея заморозила расчёты с российскими банками и поддержала отключение некоторых из них от международной системы SWIFT.

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Южная Корея расширила список запрещённой к ввозу в РФ продукции
26 декабря 2023, 10:22

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея на 682 категории расширила список запрещённой к ввозу в Россию и Белоруссию продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что всего в настоящее время под запретом находятся свыше 1100 видов товаров.

Обновлённый список ограничений начнёт действовать в начале 2024 года. В него были включены легковые автомобили в объёмом двигателя не менее двух тысяч кубических сантиметров, тяжёлое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиационной техники.

Напомним, что ранее в список ограничений были внесены транспортные средства, стоимость которых превышала свыше 50 тысяч рублей.

Власти Южной Кореи объяснили, что такие ограничительные меры вводятся для избежания использования товаров в военных целях.

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#южная корея
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#товары
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Focus: Из-за Украины у ФРГ оружия осталось на два часа войны
26 декабря 2023, 09:59

Фото: istockphoto/alzay

Несмотря на популярность, которой пользуется нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус, немецкая армия сейчас оснащена даже хуже, чем в 2022 году. Такое мнение высказал полковник в отставке Ральф Тиле.
В интервью изданию Focus бывший военный сказал, что, если в начале украинского конфликта бундесвер был голым, то сейчас ситуация обстоит ещё хуже. Он предупредил, что в случае агрессии против Германии или страны НАТО, немецкая армия не сможет долго продержаться. По мнению Тиле, раньше это было три дня. Теперь же скорее всего речь пойдёт о нескольких часах.

В публикации указано, что немецкая армия столкнулась с жёстким дефицитом кадров, а министерство обороны не имеет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как использование на поле боя беспилотников. Кроме того, переоснащение и модернизация вооружённых сил идёт крайне медленно. Основной причиной такого плачевного положения стало то, что вместо того, чтобы наращивать производство для собственных войск, вся техника с немецких складов уходила Украине, заключает автор статьи.

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#украина
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Один человек погиб, еще двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
Аксенов: один человек погиб, еще двое ранены после атаки ВСУ на порт в Феодосии
26 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке ВСУ на порт в Феодосии погиб один человек, еще двое получили ранения.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, шесть жильцов поврежденных домов эвакуированы в пункты временного размещения. Остальные смогли остаться у родственников.

Аксенов подчеркнул, что транспорт в городе работает штатно.

Напомним, минувшей ночью Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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#telegram
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Правительство РФ продлило запрет на вывоз за границу патронов и гильз
26 декабря 2023, 09:40

Фото: istockphoto/zim286

Кабинет министров РФ продлил запрет на вывоз за пределы страны патронов и гильз до конца 2025 года. Подписано соответствующее постановление.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства РФ, указано, что продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов нарезного огнестрельного оружия определённых калибров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Допускается вывоз за границу патронов и гильз, предназначенных для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контроль за исполнением постановления правительства РФ возложен на министерство внутренних дел и пограничную службу.

Ограничение на вывоз патронов и гильз из РФ было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Данное решение было принято для обеспечения защиты интересов государства.

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#запрет
#страны
#рф
#указ
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#контроль
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Sohu: США создали преступную банду ради похищения российских активов
26 декабря 2023, 09:01

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Соединённые Штаты идут на самые сложные и отчаянные меры ради присвоения замороженных российских активов под видом «законной конфискации». С этой целью американцы пытаются сколотить настоящую преступную банду.
Как пишут аналитики портала Sohu, такой способ добычи денег является самым дорогостоящим и провальным. Эксперты и раньше указывали, что исключение Москвы из системы международных торговых расчётов и заморозка её зарубежных активов явились фатальным стратегическим просчётом Вашингтона. Этот шаг усилил мотивацию других стран к поиску альтернативных систем расчетов при ведении международной торговли, что спровоцировало глобальную дедолларизацию.

Попытка же США сколотить настоящую преступную банду для того, чтобы украсть российские активы, является абсолютно провальным способом добычи денег. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических просчётов, подставив лицо под сильную пощёчину от всего мира.

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#сша
#эксперты
#активы
#деньги
#россия
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США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
26 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Американские военные нанесли ракетные удары по трём объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. Это стало ответной мерой на нападения на военные объекты США в Ираке и Сирии, в том числе на атаку авиабазы в Эрбиле в Иракском Курдистане.
По сообщению Пентагона, в результате атаки авиабазы с помощью заминированного беспилотника, ранения получили три американских военнослужащих. Один из них находится в критическом состоянии. По приказу президента США Джо Байдена Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приняло решение о нанесении пропорциональных авиаударов по объектам «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок.

На сайте Пентагона сообщается о поражении нескольких объектов «Катаиб Хезболлах». Вероятно, было уничтожено некоторое количество боевиков группировки. В заявлении указано, что признаков того, что пострадали гражданские лица, нет.

«Катаиб Хезболлах» является одной из наиболее активных и влиятельных шиитских милитантских групп в Ираке. Она активно противодействует присутствию американцев в регионе и несёт ответственность за многочисленные нападения на американские базы и объекты.

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#сша
#атака
#ирак
#армия
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Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
ФСБ: жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
26 декабря 2023, 06:35

Фото: istock / Michał Chodyra

Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщает о вынесении обвинительного приговора жителю Сахалина, рожденному в 1980 году, за приготовление к диверсии и государственную измену, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы, областной суд признал его виновным по статьям Уголовного кодекса РФ и вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина, действуя под руководством спецслужб Украины, готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса острова.

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