В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в беседе с РИА Новости рассказал о числе кандидатов, намеренных участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Он отметил, что в общей сложности о своём намерении заявили 33 кандидата.
Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие выборы президента России. В голосовании приняли участие 192 представителя партии, которые единогласно поддержали нынешнего президента.
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Анастасия Чинкова