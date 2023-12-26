Бабурин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты РФ

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Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Кандидатом в президенты России Бабурин был выдвинут в субботу съездом «Российского общенародного союза».
Ранее сообщалось, что депутат Московской области Борис Надеждин 26 декабря прибыл в ЦИК и лично подал документы на выдвижение кандидатом на предстоящие выборы главы государства. Свою кандидатуру политик выдвинул от партии «Гражданская инициатива».
Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Ранее сообщалось, что депутат Московской области Борис Надеждин 26 декабря прибыл в ЦИК и лично подал документы на выдвижение кандидатом на предстоящие выборы главы государства. Свою кандидатуру политик выдвинул от партии «Гражданская инициатива».
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Анастасия Чинкова