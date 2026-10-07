Раскрыто число россиян, которым стало плохо в пятизвездочном отеле в Турции

07 октября 2026, 12:13

РИАН: у 23 россиян появились симптомы кишечной инфекции в турецком отеле

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Россияне, проживающие в семейном пятизвездочном отеле в Турции, 23 раза обращались к страховщикам с жалобами на здоровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).