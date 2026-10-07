Раскрыто число россиян, которым стало плохо в пятизвездочном отеле в Турции
Россияне, проживающие в семейном пятизвездочном отеле в Турции, 23 раза обращались к страховщикам с жалобами на здоровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Речь идет об отдыхающих в гостинице Bosphorus Sorgun. С конца лета у туристов наблюдались одинаковые симптомы — тошнота, расстройство желудка и признаки гастроэнтерита.
Представители РСТ отметили, что по одним лишь обращениям нельзя определить ни причины недомогания, ни источник возможной инфекции. Для подтверждения вспышки кишечной инфекции требуются результаты медицинских и санитарно-эпидемиологических проверок.
Напомним, десятки россиян слегли с кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле Bosphorus Sorgun в Турции. Одна из туристок рассказывала, что приехала на курорт в составе компании из девяти человек, а симптомы проявились у семи из них.
Ранее сообщалось, что администрации отелей в Турции начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям из-за опасения пьяных дебошей.
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