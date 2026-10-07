СМИ выяснили личность погибшего в Турции парапланериста
В Турции трагически погиб 37-летний российский турист Александр Кишенет, совершавший полет на параплане. У погибшего остались жена и маленький сын, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Кишенет был любителем экстремального отдыха и вел личный блог, где публиковал кадры своих прыжков с парашютом. В профессиональной сфере он работал менеджером в компании Xblogers, занимающейся продвижением блогеров и брендов в социальных сетях. Отмечается, что команда связана с сообществом тиктокеров XHouse.
Трагедия произошла 7 октября. После прыжка с высоты 1,9 тысячи метров россиянин упал на камни. Спасти его не удалось.
Ранее в Ленобласти парапланерист загорелся в воздухе и упал. Подробности — в нашем материале.
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