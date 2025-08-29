В Твери мужчина взял фамилию Свободен в попытке скрыться от платежей по кредитам
В Твери местный житель трижды менял фамилию, чтобы избежать платежей по кредитам. Об этом сообщает «Лента.ру».
К правоохранителям обратился представитель банка и заявил о клиентах, которые не вносили вовремя платежи по кредитам. Как позже выяснили полицейские, каждый из договоров оформил один человек.
Местный житель оплачивал покупки через онлайн-сервис банка, при этом каждый раз указывал разные паспортные данные. Таким образом, с ноября прошлого года он трижды поменял фамилию. Последней аферист выбрал фамилию Свободен.
В общем, мошенник нанес ущерб свыше 342 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
