В Тюмени скончался известный реаниматолог Сергей Целин

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В Тюмени умер известный анестезиолог-реаниматолог «Родильного дома №3» Сергей Целин. Об этом говорится в социальных сетях учреждения.
Представители медицинского учреждения отметили высокий вклад специалиста в медицину. Целин начал работать медбратом и прошел путь до врача анестезиолога-реаниматолога.
Он также заведовал профильным отделением. Целин принадлежал к династии медиков: был доктором также, как и его отец.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он также заведовал профильным отделением. Целин принадлежал к династии медиков: был доктором также, как и его отец.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова