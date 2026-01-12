В вагоне поезда «Новосибирск — Новокузнецк» окна заделали монтажной пеной
В одном из вагонов поезда, следующего из Новосибирска в Новокузнецк, окна были заделаны монтажной пеной. В компании «РЖД» оперативно отреагировали на жалобы пассажиров.
Перевозчик не объяснил причины, по которым для ремонта окна выбрали неподходящий материал, а также не уточнил, какие меры предпримут для устранения проблемы.
«Мы передадим коллегам для устранения замечаний. Приносим свои извинения», — ответили в официальном аккаунте «Российских железных дорог» ВК на вопрос корреспондента Om1 Новосибирск.
На официальный запрос редакции компания пока не ответила.
