В вагоне поезда «Новосибирск — Новокузнецк» окна заделали монтажной пеной

12 января 2026, 13:33

Фото: iStock/GluckKMB

В одном из вагонов поезда, следующего из Новосибирска в Новокузнецк, окна были заделаны монтажной пеной. В компании «РЖД» оперативно отреагировали на жалобы пассажиров.





Перевозчик не объяснил причины, по которым для ремонта окна выбрали неподходящий материал, а также не уточнил, какие меры предпримут для устранения проблемы.





«Мы передадим коллегам для устранения замечаний. Приносим свои извинения», — ответили в официальном аккаунте «Российских железных дорог» ВК на вопрос корреспондента Om1 Новосибирск.