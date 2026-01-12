Людей эвакуировали из поезда после сообщения о бомбе в Пермском крае
В ночь на 12 января на станции Кунгур в Пермском крае остановили поезд Санкт‑Петербург — Челябинск из‑за сообщения о возможной взрывчатке.
Как пишет «КП‑Пермь» со ссылкой на источник, на место прибыли экстренные службы, из состава эвакуировали около 660 пассажиров.
Поезд простоял примерно час. Кинологи осмотрели вагоны и подозрительных предметов не нашли. После проверки состав продолжил движение по маршруту.
