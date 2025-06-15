Стали известны новые подробности крушения самолета в Индии
Перед крушением в Индии пилот разбившегося Boeing 787 Dreamliner сообщил диспетчерам о проблемах с тягой двигателей при взлете. Информацию об этом передал телеканал India Today со ссылкой на свои источники.
Канала поясняет, что командир экипажа передал диспетчерской службе серию тревожных сообщений. Его последними словами были предупреждения о том, что необходимая тяга не достигнута, а также сигналы о падении и о слабом качестве связи.
Пилот также успел передать сигнал бедствия.
После этого самолет потерпел крушение, упав на жилой район, расположенный примерно в 2 километрах от аэропорта вылета. Напомним, что Boeing 787 Dreamliner летел в Лондон, на момент крушения на борту были 242 человека. Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии и появившемся в сети видео авиакатастрофы.
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