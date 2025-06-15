Стали известны новые подробности крушения самолета в Индии

15 июня 2025, 03:11

India Today: При взлете разбившегося в Индии Boeing 787-8 пилот сообщал о нехватке тяги

Фото: iStock/Diy13

Перед крушением в Индии пилот разбившегося Boeing 787 Dreamliner сообщил диспетчерам о проблемах с тягой двигателей при взлете. Информацию об этом передал телеканал India Today со ссылкой на свои источники.