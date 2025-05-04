В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»

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В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет проходит согласованная с властями акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие началось в 23:00 по московскому времени. Толпа направилась по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Акция проходит в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка. Всего в шествии участвует порядка 100 человек.
Одна из участниц, Елена Горбатюк-Магами рассказала, что проживает в штате Вирджиния и переехала в США из Москвы. По ее словам, после она собирается приехать в российскую столицу и вновь поучаствовать в «Бессмертном полке».
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Одна из участниц, Елена Горбатюк-Магами рассказала, что проживает в штате Вирджиния и переехала в США из Москвы. По ее словам, после она собирается приехать в российскую столицу и вновь поучаствовать в «Бессмертном полке».
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Иван Мусатов