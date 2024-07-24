В ВКС РФ назначили новых командиров

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Заместителем Главнокомандующего Воздушно-космических сил назначили командующего дальней авиацией Сергей Кобылаш. Его предыдущую должность займет генерал-майор Сергей Кувалдин. Об этом сказано на сайте Минобороны РФ.
Кобылаш Сергей Иванович родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова (1987), Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (1994), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2012).
Служил на нескольких должностях от летчика до командующего дальней авиацией. Владеет квалификацией летчика-снайпера. Указом российского президента Владимиром Путиным от 14 октября 2008 года за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе присвоено звание Героя России.
Награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества.
Ранее стало известно, что следствие по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова завершено. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Служил на нескольких должностях от летчика до командующего дальней авиацией. Владеет квалификацией летчика-снайпера. Указом российского президента Владимиром Путиным от 14 октября 2008 года за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе присвоено звание Героя России.
Награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества.
Ранее стало известно, что следствие по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова завершено. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак