В Подмосковье произошло столкновение автобуса с автомобилем Росгвардии

29 июня 2026, 16:54

Автобус столкнулся с машиной Росгвардии в Серпухове

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Серпухове на пересечении Советской и 1-й Московской улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и машины ведомственной охраны. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».