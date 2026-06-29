В Подмосковье произошло столкновение автобуса с автомобилем Росгвардии
В Серпухове на пересечении Советской и 1-й Московской улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и машины ведомственной охраны. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Очевидцы засняли момент, как сотрудники Росгвардии и водитель автобуса разбираются в обстоятельствах аварии прямо на середине перекрестка. По предварительным данным, серьезных затруднений для движения транспортных средств инцидент не создал — пробок на указанном участке дороги не зафиксировали.
Днем ранее в Ростовской области случилась трагедия с участием тяжелого грузового транспорта. 44-летний водитель Scania с прицепом не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком. Удар был настолько сильным, что обе машины мгновенно загорелись.
Водителю Scania удалось покинуть кабину до того, как пламя охватило автомобиль. Его оппонент, напротив, не сумел выбраться из горящего транспортного средства и погиб на месте. Один из грузовиков перевозил шины, что усиливало интенсивность горения. Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Обстоятельства ДТП выясняются.
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