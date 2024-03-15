В Воскресенске 17 марта проведут масленичную ярмарку фермерских товаров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных продуктов, овощей и фруктов, а также мёда и других сладостей», — говорится в сообщении.Для гостей ярмарки подготовлена и насыщенная развлекательная программа: в рамках мероприятия будут организованы народные гуляния и конкурсы, различные мастер-классы и катания на северных оленях.
Ранее сообщалось, что в Московской области до конца марта проведут около 200 ярмарок, более 17 из которых будут посвящены Масленице.
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