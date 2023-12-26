В Воскресенске завершили капремонт второй полосы движения путепровода

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
На путепроводе в Воскресенске открыли вторую полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
На сегодняшний день завершили работы по первой очереди и открыли движение транспорта по отремонтированному участку. В рамках капремонта полностью заменили мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие и заменили опорные части.
Стоит отметить, что в 2024 году на путепроводе полностью заменят гидроизоляцию и асфальтобетонные покрытия, устроят новые тротуары и асфальтобетонное покрытие на подходах, а также построят новые лестничные сходы. Полностью весь путепроводов будет обновлен к ноябрю 2024 года.
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«К ремонту моста мы приступили в апреле. На данный момент в работе задействовано более 60 человек и порядка десяти единиц техники. Сейчас мы открыли обе полосы для комфортного и безопасного движения автомобилей. Вторую полосу мы закроем в конце января и начнём работы уже на той половине», – поделился старший бригадир Рафаэль Фархутдинов.
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Мира Полтева