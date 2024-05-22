В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк
Домашний халат, пижаму, легинсы и шорты разрешат носить в воспитательных колониях России. Об этом указано в приказе министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что данные изменения вносятся в ведомственный приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».
Теперь, согласно приказу, в воспитательных колониях можно носить жакет с юбкой, шорты, легинсы, ночную сорочку или пижаму, а также домашний халат.
Согласно требованиям к одежде, жакет и юбка должны быть полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой.
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Теперь, согласно приказу, в воспитательных колониях можно носить жакет с юбкой, шорты, легинсы, ночную сорочку или пижаму, а также домашний халат.
Согласно требованиям к одежде, жакет и юбка должны быть полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой.
«Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда — клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди», — озвучены требования в документе.Ранее сообщалось, что начальник исправительной колонии задержан в Орловской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак