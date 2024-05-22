Радио1
Главная / Новости / Общество/ В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты

В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты

Минюст разрешил носить в воспитательных колониях домашний халат, пижаму и шорты
22 мая 2024, 02:29
Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Домашний халат, пижаму, легинсы и шорты разрешат носить в воспитательных колониях России. Об этом указано в приказе министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что данные изменения вносятся в ведомственный приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Теперь, согласно приказу, в воспитательных колониях можно носить жакет с юбкой, шорты, легинсы, ночную сорочку или пижаму, а также домашний халат.



Согласно требованиям к одежде, жакет и юбка должны быть полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой.

«Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда — клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди», — озвучены требования в документе.
Ранее сообщалось, что начальник исправительной колонии задержан в Орловской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона
#изменения
#данные
#рф
#тюрьма
#колония
#одежда
Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции
Reuters: идет массовый исход россиян из Турции из-за проблем с ВНЖ
22 мая 2024, 02:45

Фото: istock / naumoid

Россияне, уехавшие из Турции из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми трудностями после начала спецоперации, начали массово переезжать в другие государства. Об этом информирует агентство Reuters.
Согласно официальной статистике, число граждан России с ВНЖ в Турции снизилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Число компаний с российским капиталом также сократилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.

Reuters провел интервью с девятью российскими гражданами или знакомыми с теми, кто уехал из Турции. Оказалось, что в основном россияне отправляются в Сербию и Черногорию. Российские граждане столкнулись с рядом проблемам: продление ВНЖ, банковское обслуживание из-за санкций и высокой инфляции в Турции, которая достигла 70% в апреле.

К примеру, 46-летний айти-специалист Дмитрий рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления частичной мобилизации в РФ и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ отклонили и им пришлось уехать в Черногорию.

Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, покинул страну из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало крайне дорого.

Читайте также:

«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона
#россияне
#операции
#интервью
#заявление
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Видит член постоянно»: эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Сексолог Савская назвала причины отсутствия оргазма у женщин
22 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Причин для занятия сексом очень много, все они очень разнообразны, однако, конечная цель – это достижение оргазма.
Почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По мнению эксперта, женщине нужно пройти целый цикл сексуальных реакций, чтобы его получить. Очень много факторов должно сойтись. Больше всего это зависит от того, что её мотивирует. Не должно быть проблем с желанием, с либидо, с возбуждением. На женский оргазм очень сильно влияет состояние здоровья и психики. Также играет немалую роль половое воспитание и отношение мужчины к женщине. У них должна быть хорошая коммуникация между собой.

«Часто женщины не знают, как доставить им оргазм. Они часто «летают» в таком состоянии, что мужчина должен что-то прочитать и дать этот оргазм, но правильно все-таки, когда женщина раскрылась. Решила все проблемы. Нашла свои эрогенные зоны. Проработала свою голову. Она знает, что её возбуждает. Она расслаблена. Она не боится, что её изнасилуют», — сказала она.
Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо
Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо

Эксперт пояснила, что женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна объяснить мужчине, что ему нужно сделать — есть разные способы донести эту информацию до партнёра.

Сексолог пояснила, что оргазм — это рефлекс на сексуальное раздражение. Разделить его можно на клиторальный и не клиторальный. Клиторальный оргазм достигается с помощью мастурбационных действий — стимуляции головки клитора.

С вагинальной стимуляцией только 30% женщин испытывают оргазм. Девушкам нужно учиться раскрывать свои эрогенные зоны. Девочки часто не переходят переориентацию с клитора на влагалище, а это очень важно, добавила она.

«Проблема в половом воспитании. Девушка сначала находит клитор, начинает мастурбировать, а её задача раскрыть эрогенную зону и раскрыть влагалище. Часто девушки не раскрывают влагалище из-за того, что оно скрыто. Мужчина свой член видит постоянно. Он его трогает, ходит в туалет. Он с ним взаимодействует, а вагина она не видимая часть, она находится внутри», — пояснила эксперт.

Кроме этого, по мнению сексолога, одним женщинам нужна более длительная прелюдия, другим нет.

«Вообще прелюдия женщине необходима для чего? Для того, чтобы она возбудилась. Если женщина уже возбуждена, то прелюдия ей не нужна. Она нужна для того, чтобы женщина захотела секса. Для того, чтобы у нее появилось возбуждение, произошло увлажнение влагалища», — отметила эксперт.

По её словам, многое зависит от того, как женщина воспитывалась в детстве. Была ли в отношениях с мамой телесность: обнимала она её или была отстранённая. Она отметила, что многие женщины боятся прелюдии, потому что стесняются своего тела.

Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

По мнению эксперта, каждая девушка может достичь оргазм. Она отметила, что все они «происходят в голове».

Читайте также:

Сексолог призвала россиянок реже имитировать оргазм

Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе

«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок
#психолог
#эксперт
#женщина
#женщины
#мужчины
#мужчина
#блогер
#девушка
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба
Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет никаба в РФ вызовет напряженность
21 мая 2024, 23:48

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсуждать с властями вопросы, которые связаны с ношением женщинами никаба. Об этом заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, информирует «РБК».
Никаб является традиционным женским головным убором, полностью закрывающий лицо и имеющий только узкую прорезь для глаз. Обычно никабы изготавливаются из ткани черного цвета.

«Данный вопрос всегда был и остается дискуссионным. Исламские ученые высказывают самые разные мнения относительно никаба: от нейтрального до обязательного», — сказал муфтий столицы.
Он подчеркнул, что ограничения будут выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, которые гарантируют гражданам РФ право на свободное вероисповедание.

Читайте также:

«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона
#ученые
#ограничение
#права
#нарушение
#право
#муфтий
#рф
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фаевская приехала в Дагестан на Всероссийский координационный совет уполномоченных
21 мая 2024, 22:35

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных. Он пройдёт 22 мая в Дагестане, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Совет посвящён защите прав жителей труднодоступных, отдалённых и сельских местностей. Перед заседанием участники совета посетили дагестанские сёла Зеленоморск и Дружба для проведения мониторинга соблюдения прав граждан.
«Мы с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Там учатся более 300 ребят. В ближайшем будущем ученики переедут в новое здание, которое строится в рамках нацпроекта «Образование», – поделилась Фаевская.
Она добавила, что правозащитники также посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. По мнению омбудсмена, амбулатория оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в Озёрах с жителями Белгородчины

Омбудсмен Фаевская и Комитет семей воинов Отечества будут вместе помогать участникам СВО

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО
#ирина фаевская
#правозащита
#уполномоченный
#омбудсмен
#дагестан
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары спасли новорождённого лосёнка
21 мая 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, животное нашла местная жительница.
На теле лосёнка были многочисленные раны. Неравнодушная женщина сразу вызвала сотрудников ветеринарной службы, и врачи оказали пострадавшему первую помощь. Помимо них, на месте происшествия работали специалисты регионального охотнадзора и полиции.
«Все подмосковные профильные службы, прибывшие на место происшествия, сработали слаженно и профессионально. Лосёнку немедленно обработали раны, провели медосмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим»», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Воскресенский.
Отдельную благодарность он выразил жительнице, обнаружившей раненое животное.

Читайте также:

Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят

Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку

Подмосковные ветеринары учитывают и маркируют региональные пасеки
#сергей воскресенский
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#природа
#животные
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском совершенствуют алгоритм реагирования на аварийные заявки
21 мая 2024, 21:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский улучшат алгоритм взаимодействия с Единой дежурной диспетчерской службой по аварийным заявкам. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов по итогам совещания с заместителями и руководителями управлений.
«Еженедельно проводим анализ отключений электричества и горячей воды. Далее каждый месяц подводим итоги и отправляем письма в ресурсоснабжающие организации с просьбой проанализировать технологические сбои. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и сделать акценты на проблемные места», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.
Ещё один важный вопрос – «отдых дикарём», отметил он.
«Есть ряд адресов, где жители привыкли отдыхать в летний период. Нужно эти места контролировать и своевременно наводить порядок. Дал соответствующие поручения коммунальным службам», – добавил глава.
По его словам, в округе также продолжают ямочный ремонт. С начала года на дорогах устранено 5 тысяч 290 ям.

Читайте также:

В Красноармейске прошел межрегиональный турнир по футболу Laffy Cup 2024

В Пушкинском будут выявлять юных скутеристов-нарушителей

Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию
#подмосковье
#московская область
#максим красноцветов
#администрация
#совещание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями
21 мая 2024, 21:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал видеосервис «Окко» на 1 миллион рублей за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященного жизни французского модельера Ива Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за нарушение, предусмотренное ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, в протоколе подробно описаны сцены из фильма «Ив Сен-Лоран» на 25 листах, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений.

Читайте также:

Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

В Ливане запретили показ фильма «Барби» из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

Суд наказал москвича за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
#суд
#штраф
#дом
#дом культуры
#нарушение
#коап
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как часто менять машинное масло летом
Автоэксперт Балабас рекомендовал менять масло каждые 7-8 тыс км
21 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Ensup

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что машинное масло в летний период времени надо менять каждые 7-8 тыс. км.
«Самое полезное, что можно для машины сделать в период сильной жары – это отказаться от рекомендованного заводом-производителем интервала смены масла и менять масло чаще. Стандартно на всех машинах интервал – 15 тыс. км, в жару он непригоден. Масло выгорает, окисляется. Интервалы надо сокращать минимум до 10 тыс. Замена масла каждые 7-8 тыс. км –вполне себе логично», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.

Ранее автоэксперт Егор Васильев высказал мнение о том, что современные автомобили заметно теряют в качестве сразу по нескольким причинам, в первую очередь это относится к самым новым и дорогим машинам.

Читайте также:

Автоэксперт Борисов заявил об опасности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю

Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей
#автомобили
#масло
#машины
#лето
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
21 мая 2024, 20:57

Фото: iStock/Elena Koroleva

Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за ожидаемого тумана, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Просим водителей быть предельно осторожными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в ближайшие часы и до 07:00 22 мая местами в столице будет туман с видимостью от 200 до 700 метров.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Москве ожидается летняя погода

Синоптик Шувалов рассказал, будет ли погода благосклонна в майские праздники

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники
#погода
#часы
#туман
#майские праздники
#скоростной режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф