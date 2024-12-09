«Катя, ты дура!»: певицу Екатерину Семёнову обворовал строитель из Таджикистана, как артистка лишилась евро и драгоценностей

Певица Екатерина Семёнова (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)
Певица Екатерина Семёнова решила обновить интерьер кухни и обратилась для этого к профессиональному строителю. Однако вскоре она поняла, что не следовало доверять ключи от квартиры постороннему человеку, так как он злоупотребил её доверием. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как мошенник обманул артистку.
Обворовал строитель
63-летняя певица давно мечтала обновить интерьер своей кухни. И вот, после развода с актёром Михаилом Церишенко, женщина решила сделать капитальный ремонт. Для этого она обратилась к молодому строителю из Таджикистана, которого ей порекомендовал знакомый.
Екатерина Семёнова (Фото: кадр из ток-шоу «Звезды сошлись»)
Артистка оплатила услуги специалиста и оставила ему ключи от своей квартиры. Но вскоре она поняла — поступок оказался большой ошибкой. В один из дней Семёнова обнаружила, что строитель вынес всё ценное из её дома.
В сейфе певицы хранились 1500 евро, 2000 долларов и 70 тысяч рублей, а в шкатулке — драгоценности.
«Ключевое здесь, что он таджик. Он забрал всё желтое и красное золото, а белое, которое я ношу… У меня лежал мой концертный браслет — 43 грамма белого золота — он не взял», — рассказала артистка в ток-шоу «Звезды сошлись».
Не обратилась в полицию
Только через три месяца после случившегося Семёнова узнала, что этого строителя приговорили к 8 годам тюрьмы. Однако сама певица не сообщала в полицию о происшествии, объяснив, что у неё не было времени на это.
Она также отметила, что за такую мелкую кражу ему вряд ли бы дали столь серьёзный срок.
В студии программы «Звезды сошлись» была актриса Татьяна Веденеева, которая осудила поступок Семёновой, считая его поспешным и необдуманным.
«Извини, Катя, но ты дура! Ты отдала ключ неизвестно кому, еще и оставила ключ около сейфа. Что ты сейчас жалуешься?» — сказала она.
Актриса Татьяна Веденеева (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
Другие жертвы мошенников
Бари Алибасов-младший ранее сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Сын продюсера приобрёл квартиру в Нижнем Новгороде, но позже объявилась прежняя владелица жилья и заявила, что злоумышленники вынудили её продать недвижимость.
Кроме того, в этом году Лариса Долина также стала жертвой мошенников. Под их давлением певица продала свою пятикомнатную квартиру в Москве и перевела через курьера более 200 миллионов рублей преступникам.
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