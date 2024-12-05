В вузах РФ будут действовать новые правила зачисления студентов

Фото: РИА новости/Владимир Астапкович
Министерство науки и высшего образования изменило порядок поступления в российские вузы и скорректировало правила целевого набора. Документ представлен на интернет-портале правовой информации. Он будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.
В Минобрнауки отметили, что при поступлении на бакалавриат и специалитет, имеется в виду основной поток, вузы должны завершить приём абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа, основной этап должен закончиться 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Приём на платные места необходимо завершить до 30 сентября.
Согласно новому порядку, зачисление в магистратуру следует завершить 29 августа в рамках основного приёма и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного приёма. Студентов, поступавших на платной основе, необходимо зачислить не позже конца сентября.
Ещё одно предложение министерства – места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а организовать дополнительный целевой набор.
Ранее лидер КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов заявил, что Единый госэкзамен нанёс России травму, от которой она оправится не ранее, чем через 20 лет.
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Согласно новому порядку, зачисление в магистратуру следует завершить 29 августа в рамках основного приёма и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного приёма. Студентов, поступавших на платной основе, необходимо зачислить не позже конца сентября.
Ещё одно предложение министерства – места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а организовать дополнительный целевой набор.
Ранее лидер КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов заявил, что Единый госэкзамен нанёс России травму, от которой она оправится не ранее, чем через 20 лет.
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Анастасия Ларина