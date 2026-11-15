Полуголая девушка упала в реку в Петербурге
В Санкт-Петербурге полуголая 25-летняя девушка упала в Неву с Благовещенского моста — из воды ее вытащили спасатели. Об этом сообщил местный телеканал 78.ru.
Вскоре после сигнала о происшествии на место оперативно прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они нашли пострадавшую в воде и вытащили ее на берег.
Девушка была одета только в штаны, а верхняя часть тела оставалась обнаженной. Специалисты выяснили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом объяснить спасателям, как она оказалась в реке, пострадавшая не смогла.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге альпинист упал с 25-этажного дома и погиб.
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