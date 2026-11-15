Полуголая девушка упала в реку в Петербурге

15 ноября 2026, 19:03

В Петербурге полуголая девушка упала в Неву с Благовещенского моста

Фото: iStock/TPopova

В Санкт-Петербурге полуголая 25-летняя девушка упала в Неву с Благовещенского моста — из воды ее вытащили спасатели. Об этом сообщил местный телеканал 78.ru.