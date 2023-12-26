В Якутии найдена стоянка человека возрастом 30 тысяч лет

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В Чурапчинском улусе (районе - прим. ред.) Якутии учёные-археологи обнаружили стоянку древнего человека, предположительно, эпохи раннего плейстоцена-неогена. Возраст её оценивается специалистами приблизительно в 30-40 тысяч лет.
Кроме них, также обнаружены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена-неогена. А ещё на месте палеолитической стоянки нашли кости древних носорогов и львов. Протопопов уточнил, что большинство костей сильно разрушены. По словам учёного, место находки вошло в число приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. Там, скорее всего, имеется еще немалое количество интересных находок, до которых пока еще не добрались исследователи, но которые обязательно станут настоящим открытием для человечества.
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Александр Бойцов