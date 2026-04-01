В Японии 20 лет клонировали одну мышь и сделали ее клонов мутантами

01 апреля 2026, 15:23

Японские ученые провели 20-летний эксперимент по клонированию мышей, получив 1206 клонов. Об этом сообщает Reuters.





Исследование показало, что многократное копирование приводит к накоплению смертельных генетических мутаций. Первые 25 поколений оставались здоровыми, но затем ошибки в генетическом коде начали накапливаться. К 58-му потомству мыши жили всего несколько дней, хотя внешне не отличались от оригинала.





«Никто прежде не проводил повторное клонирование так долго. В результате мы впервые обнаружили, что многократное клонирование в конце концов достигает своего предела», — отметил один из авторов исследования.