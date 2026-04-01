В Японии 20 лет клонировали одну мышь и сделали ее клонов мутантами
Японские ученые провели 20-летний эксперимент по клонированию мышей, получив 1206 клонов. Об этом сообщает Reuters.
Исследование показало, что многократное копирование приводит к накоплению смертельных генетических мутаций. Первые 25 поколений оставались здоровыми, но затем ошибки в генетическом коде начали накапливаться. К 58-му потомству мыши жили всего несколько дней, хотя внешне не отличались от оригинала.
«Никто прежде не проводил повторное клонирование так долго. В результате мы впервые обнаружили, что многократное клонирование в конце концов достигает своего предела», — отметил один из авторов исследования.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что, к сожалению, даже отзывы о ветеринарной клинике и кажущаяся на первый взгляд чистой обстановка не могут дать гарантии, что здесь не навредят питомцу.