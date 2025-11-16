Достижения.рф

Вагон электрички загорелся в подмосковном Орехово-Зуево

Фото: istockphoto/Apriori1

Вагон электропоезда загорелся в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом пишет «Лента.ру».



В материале говорится, что из состава эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.

На место происшествия направляются две бригады спасателей. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее также сообщалось, что в Ростовской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб подросток. В ГАИ уточнили, что инцидент произошёл на 351‑м километре трассы «Волгоград—Каменск‑Шахтинский—Луганск».

Предварительно известно, что малолетний водитель тронулся на запрещающий сигнал семафора.

Никита Кротов

