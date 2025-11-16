Вагон электрички загорелся в подмосковном Орехово-Зуево
Вагон электропоезда загорелся в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом пишет «Лента.ру».
В материале говорится, что из состава эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.
На место происшествия направляются две бригады спасателей. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее также сообщалось, что в Ростовской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб подросток. В ГАИ уточнили, что инцидент произошёл на 351‑м километре трассы «Волгоград—Каменск‑Шахтинский—Луганск».
Предварительно известно, что малолетний водитель тронулся на запрещающий сигнал семафора.
