В Японии умерла принцесса Микаса, дожившая до 101 года

Фото: iStock/Derek Brumby
Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года, сообщило японское общественное телевидение NHK. Ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.
Принцесса Микаса была женой принца Такахито Микасы, который ушел из жизни в возрасте 100 лет в 2016 году.
Принц Микаса, дядя бывшего императора Акихито, служил в кавалерии во время Второй мировой войны и участвовал в боевых действиях в Китае. После войны он занимался исследовательской работой, изучал историю Древнего Египта, был спортсменом и общественным деятелем.
Принц и принцесса заключили брак в 1941 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва.
Читайте также:
Правительство Японии ушло в отставку
Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
Принц Микаса, дядя бывшего императора Акихито, служил в кавалерии во время Второй мировой войны и участвовал в боевых действиях в Китае. После войны он занимался исследовательской работой, изучал историю Древнего Египта, был спортсменом и общественным деятелем.
Принц и принцесса заключили брак в 1941 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва.
Читайте также:
Правительство Японии ушло в отставку
Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
Мария Моисеева